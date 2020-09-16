طلعت: تدريب 100 ألف شاب "أونلاين" من كل المحافظات على مهارات العمل الحر

عرض الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيلم بعنوان مبادرة "مستقبلنا الرقمي" لشرح الجوانب المختلفة فيه وذلك خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي للجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية.

وجاء في الفيلم، "العالم يتغير وبيجري ومصر كمان بتجري مش علشان تلحق لا علشان تسبق وعلشان كده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت مبادرة مستقبلنا الرقمي الذي ستقوم بتدريب 100 ألف شاب مصري أونلاين من كل المحافظات على أهم مهارات العمل الحر في مجالات تطوير المنصات الرقمية وعلوم البيانات والتسويق الرقمي".

وأشار الفيلم أن هذه البرامج "تم إختيارها بعد دراسة أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وفي أسابيع قليلة المبادرة ستجعلك تستطيع أن تغير دخلك من مكانك وتنافس بقوة في أسواق العمل الحر على الإنترنت".

وتابع: "أي مصري أو مصرية مهتم بتنمية مهاراته وزيادة دخله سيستطيع الأن بالضغط على زرار بالتقديم على المبادرة سواء كنت محترف أو حتي مبتدء، وأن هناك 3 مستويات تناسب كل القدرات".

واستطرد: "وليس فقط يمكنك أن تتعلم من خلال تدريب تقني ولكن ستتعلم كيفية تطوير وبناء سجل أعمالك الرقمي ومهارات البحث عن العمل عن طريق الإنترنت والعرض والتفاوض، بالإضافة إلي حصولك على شهادة وبعثة عالمية وعلى فرص عمل على أكبر مواقع العمل الحر على الإنترنت".

وأكد، أن المبادرة مميزاتها كثيرة من خلال 9 مسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر نموا عالميا وتستطيع أن تتدرب من بيتك في الوقت المناسب لك وكذلك عن طريق الإنترنت سيساعدك مدربين لتسهيل الصعب لك وتدريبك على تطوير مشروعات عملية حقيقية وسيكونوا متواجدين دائما من خلال ورش عمل واستشارات أونلاين.

واختتم الفيلم: "سيتم التواصل مع جميع زملاءك من خلال أكبر مجتمع لمحترفي العمل الحر بالمنطقة، لضمان كسب فرص عمل وجودة التنفيذ وتميزك بإستشارات خاصة مما سيساعدك أن تكون في الصدارة على قمة منصات العمل الحر وتعظم فرصك".