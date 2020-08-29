عمرو طلعت: بوابة مصر الرقمية مؤمنة بالكامل وتحافظ على خصوصية البيانات

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق موقع خدمات مصر الرقمية والذي يهدف لتقديم خدمات المواطنين بشكل رقمي.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه جرى الاتفاق على إتاحة مجموعة من الخدمات الحكومية المرقمنة من منصة مصر الرقمية وتشمل 3 حزم رئيسية "التموين والتراخيص والتوثيق وتحريك الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل"، موضحا أنه تم الإعلان عن خطة للتعاون مع وزارة العدل والتنمية المحلية لإتاحة خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد ومكاتب خدمات المواطنين بالإضافة لمكاتب الشهر العقاري، حيث تهدف الوزارة لإتاحة الخدمات التي يحتاجها المواطنون بكل أنحاء الجمهورية بشكل مميكن وخاصة بخدمات التوثيق، كما سيتسني للمحامين رفع الدعاوى المدنية عبر الإنترنت بدون التوجه للمحكمة.

وأكد أن المنصة مؤمنة بالكامل ولن يحدث بها تلاعب وبيانات المواطنين مؤمنة ونحافظ على خصوصية البيانات، وسيتمكن المواطن من تسجيل نفسه عبر البوابة والدخول برقمه القومي وكلمة مروره ويمكنه الدخول للموقع، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للمواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع أجهزة الكمبيوتر يجب عليهم التوجه لمكاتب البريد، وسيتم تخصيص 50 مكتبا لمساعدة المواطنين بداية من الشهر القادم، ويتم حاليا تدريب الموظفين في مكاتب البريد على التعامل مع بوابة مصر الرقمية.

وتابع: "لو أنا مواطن لا أرغب في التوجه لمكاتب البريد ممكن المواطن يتصل على الرقم الساخن ويتلقى الخدمة الموجودة على منصة مصر الرقمية، وهي نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".