في ذكرى ميلاده.. 13 عملا للفنان عبدالوارث عسر ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

في مثل هذا اليوم ولد الفنان عبدالوارث عسر، يوم 16 سبتمبر من عام 1894، الذي اتجه إلى الفن وهو في بداية العشرينيات من عمره، وعشقه لهذا المجال جعله يتخلى عن وظيفته الميري بوزارة المالية ليتفرغ تمامًا للتمثيل.

قدم عبدالوارث عسر، خلال مسيرته الفنية التي بدأت في بداية القرن الماضي، ما يزيد على 200 عمل فني، فضلًا عن المشاركة في كتابة سيناريوهات عدد من الأفلام، وتدريسه مادة فن الإلقاء لغالبية أهل الفن في الزمن الجميل.

تم اختيار 13 فيلما شارك فيها عبدالوارث عسر، في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

رصاصة في القلب

شارك عبدالوارث عسر عام 1944 في فيلم "رصاصة في القلب" أمام محمد عبدالوهاب، راقية إبراهيم، سراج منير، علي الكسار، عن قصة توفيق الحكيم، وإخراج محمد كريم.

النائب العام

ومع مديحة يسري، زكي رستم، حسين رياض، قدم عبدالوارث عسر، فيلم "النائب العام" عام 1946، من إخراج أحمد شكري، وسيناريو وحوار أحمد كامل مرسي.

غزل البنات

وعام 1949 شارك عبدالوارث عسر في فيلم "غزل البنات" وتجسيده شخصية "مرزوق أفندي"، أمام نجيب الريحاني، ليلى مراد، سليمان نجيب، يوسف وهبي، من إخراج أنور وجدي، وسيناريو وحوار بديع خيري.

لك يوم يا ظالم

ومع فاتن حمامة، قدم عبدالوارث عسر، فيلم "لك يوم يا ظالم" عام 1951، من إخراج صلاح أبو سيف، سيناريو وحوار السيد بدير، بطولة محسن سرحان، فردوس محمد، محمود المليجي، سعيد أبوبكر.

زينب

عام 1952 كتب عبدالوارث عسر، سيناريو وحوار فيلم "زينب" وشارك بالتمثيل فيه، من بطولة راقية إبراهيم، يحيى شاهين، فريد شوقي، وإخراج محمد كريم.

صراع في الوادي

ومع المخرج يوسف شاهين، والمؤلف علي الزرقاني، وحلمي حليم، شارك عبدالوارث عسر في فيلم "صراع في الوادي" عام 1954، بطولة فاتن حمامة، عمر الشريف، زكي رستم، فريد شوقي.

شباب امرأة

وفي شخصية "حسبو" المغرم بـ"شفاعات" شارك عبدالوارث عسر في فيلم "شباب امرأة" عام 1956 بطولة تحية كاريوكا، شكري سرحان، شادية، سراج منير، فردوس محمد، إخراج صلاح أبوسيف، تأليف أمين يوسف غراب.

الجبل

عن قصة فتحي غانم، شارك عبدالوارث عسر في فيلم "الجبل" عام 1965، من إخراج خليل شوقي، بطولة سميرة أحمد، ليلى فوزي، صلاح قابيل، عمر الحريري.

قنديل أم هاشم

وعام 1986 شارك عبدالوارث عسر في فيلم "قنديل أم هاشم"، عن رواية يحيى حقي، سيناريو وحوار صبري موسى، وإخراج كمال عطية، بطولة سميرة أحمد، شكري سرحان، صلاح منصور، ماجدة الخطيب.

الأرض

عن قصة عبدالرحمن الشرقاوي، عام 1970 شارك عبدالوارث عسر، في فيلم "الأرض" إخراج يوسف شاهين، سيناريو وحوار حسن فؤاد، بطولة محمود المليجي، عزت العلايلي، صلاح السعدني، نجوى إبراهيم.

العصفور

مع المخرج يوسف شاهين، والكاتب لطفي الخولي، شارك عبدالوارث عسر في فيلم "العصفور" عام 1974 بطولة محمود المليجي، محسنة توفيق، سيف عبدالرحمن، علي الشريف.

المذنبون

عن قصة نجيب محفوظ، شارك عبدالوارث عسر في فيلم "المذنبون" إخراج سعيد مرزوق، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، بطولة سهير رمزي، يوسف شعبان، عماد حمدي، زبيدة ثروت، حسين فهمي.

إسكندرية ليه ؟

مع السيناريست محسن زايد، والمخرج يوسف شاهين، شارك عبدالوارث عسر في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979، بطولة نجلاء فتحي، أحمد زكي، فريد شوقي، عزت العلايلي، محسن محي الدين.