خالد عبد الغفار: 9 ملايين طالب جامعي بمصر بحلول 2030

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلو والتكنولوجيا.

وقال عبد الغفار خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية، إن الجامعة كانت حلمًا لم يكن يتحقق دون دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، مشيرًا إلى أنها كانت صحراء في عام سبتمبر 2017، قبل دعم السيسي له بأكثر 6.7 مليارات جنيه في المرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف، أن الجامعة تتكنون من مبنى للتميز العلمي وآخر للإدارة ومبنى للمكتبة و4 كليات و4 مدرجات ومبنى للخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه يوجد في منطقة الجامعة عدة خدمات مثل محطات التحلية ومحطات المعالجة وغيرها.

وتابع: "في الماضي لم تكن الجامعات المصرية كثيرة، لكن كان هناك جودة تعليم، حتى في المدارس الحكومية، ومعظمنا تعلم على يد أساتذة في جامعات ومدارس حكومية وخرج منها علماء مصريين للعالم كله".

وأردف: "لكن المجتمع المصري فقد الكثير من القابلية للمنافسة خلال آخر خمسين سنة، وتغير سلوك الإنسان المصري والشارع المصري والتعليم المصري"، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر في عام 1950 كان 20 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 200 مليون نسمة في عام 2100، و121 مليون نسمة في 2030.

وواصل: "في 2020 يبلغ عدد سكان نحو 101 مليون نسمة منهم 3 ملايين طالب في مرحلة التعليم العالم، وفي عام 2030 سيزيد عدد الطلاب إلى 9 ملايين شخص، وبالتالي يجب زيادة عدد الجامعات لكي تستوعب هذه الزيادة، ونسعى إلى زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى 40% من إجمالي طلاب هذه المرحلة"، لافتًا إلى أنه في عام 2015، كان 90% من سكان مصر تقل أعمارهم عن 60 سنة، أي أن مصر أمة شابة.