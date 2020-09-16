الجامعة المصرية اليابانية.. شراكة في "التكنولوجيا والهندسة" بين بلدين

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حاليا، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن هناك تعاونا قائما مع أكثر من 10 جامعات يابانية، في العديد من البرامج العلمية، سواء كانت في العلوم المختلفة والهندسة والأتمتة الصناعية والتكنولوجيا، وغيرها من البرامج التي تؤهل إلى إيجاد خريج يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودولياً، ويتماشى مع وظائف الذكاء الإصطناعي.

تستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الجامعات اليابانية المشاركة مع الجامعة المصرية اليابانية .

** جامعة هوكايدو

- هي واحدة من الجامعات الوطنية في اليابان، وعضو للمجلس الوطنى للجامعات السبع، التي أنشئت كأفضل جامعات التعليم العالي الوطني .

** جامعة كيئو

- هي جامعة يقع مركزها الرئيسي في ميناتو طوكيو، اليابان، وهي أقدم جامعة في اليابان أسسها فوكوزاوا يوكيتشي كمدرسة للدراسات الأجنبية في إيدو عام 1858.

**جامعة كيوتو

- هي جامعة وطنية للتعليم المشترك والابحاث في اليابان وثاني أقدم جامعة في اليابان.

**جامعة كيوشو

- تعتبر من أكبر جامعة عامة في كيوشو، وتقع في مدينة فوكوكا وهي ثالث أكبر عدد للطلاب الأجانب في الجامعات اليابانية بعد جامعتي طوكيو وكيوتو.

**جامعة ناغويا

- هي جامعة يابانية وطنية وتقع في تشيكوسا-كو، ناغويا وتعتبر أحد أشهر الجامعات في اليابان.

**جامعة أوساكا

- هي جامعة حكومية تقع في مدينة أوساكا في اليابان، و تأسست عام 1724 و سادس أقدم جامعة في اليابان .

**جامعة ريتسوميكن

- هي جامعة يابانية وتضم 4 فروع لها بعدد من المناطق بدولة اليابان، ويتم تقديم برامج درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية المتوسطة في 3 فروع.

**جامعة توهوكو

- تقع الجامعة في سينداي، مياجي في منطقة توهوكو، اليابان، وهي جامعة وطنية يابانية تهتم بالعلوم والتكنولوجيا.

**معهد طوكيو للتقنية

- هو معهد وطني بحثي من أعرق المعاهد للتعليم العالي في اليابان

**جامعة طوكيو

- تحتوي جامعة طوكيو على 10 كليات ولها 5 فروع للحرم الجامعي وتوجد في العاصمة اليابانية.

**جامعة واسيدا

- تعتبر واسيدا من أهم الجامعات الخاصة في اليابان وتحتل مركزا مرموقا بالنسبة للجامعات اليابانية.