فرنسا تأسف لعدم التزام السياسيين اللبنانيين بتشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن فرنسا تأسف لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من التزام تعهداتهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت في بيان اليوم: "لم يفت الأوان لتأليف حكومة في لبنان"، مشيرة إلى أن "العمل جار لمصلحة بيروت".

ويضغط الرئيس الفرنسي على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة مؤلفة من أخصائيين، يمكنها العمل على تنفيذ إصلاحات عاجلة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية ومالية مدمرة تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وخلال زيارة ماكرون للبنان في الأول من سبتمبر، وعد سياسيون لبنانيون بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين.

وقبل يوم واحد من الموعد النهائي، كان من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب تشكيلة وزارته إلى الرئيس ميشال عون أمس الإثنين لكن بدلاً من ذلك، أجرى أديب المزيد من المشاورات فقط مع الرئيس.