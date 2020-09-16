وفاة مسجل خطر بطلق ناري أثناء سرقة محمول في العمرانية

لقى مسجل خطر مصرعه، مساء أمس، في أثناء ملاحقته بعدما سرق مع آخرين من تشكيل عصابي، هاتفًا محمولاً من أحد المواطنين بشارع أحمد كامل بالعمرانية، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وقالت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إن الشرطة تلقت بلاغا بقيام توك توك يستقله مجهولون بسرقة هاتف محمول، وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد كامل العمرانية، بعدما استغاث مالك الهاتف بالمواطنين.

وأضافت التحريات التى باشرها العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تصادف تواجد ضابط شرطة من قوة قطاع العمليات الخاصة أمام منزله لاستقلال سيارته، فحاول استيقاف التوك توك بمشاركة المواطنين بقطع الطريق عليهم إلا أن التوك توك استمر في الانطلاق وقام أحد مستقليه بإطلاق عيار خرطوش تجاهم إلا أنه لم يصبهم، مما حدا بالضابط باستلال سلاحه الميري وأطلق عيارا في الهواء تلاه آخر في الإطار، وثالث على موتور الـ"توك توك" بعدما كادوا يصطدمون به وبالمواطنين المصاحبين له.

وتمكنت قوة يقودها المقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة المباحث، والمقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث العمرانية، من ملاحقة المتهمين وضبطهم، حيث عُثر على أحدهم متوفيا، إثر إصابته بطلقة بالظهر.