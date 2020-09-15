أمن الجيزة يبحث عن جثمان طالب غرق في النيل

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، جهودها للبحث عن جثمان طالب لقي مصرعه أثناء الاستحمام بنهر النيل في دائرة مركز شرطة الصف.

وأوضحت التحريات أنّ الضحية كان بصحبة أصدقائه أثناء الاستحمام بنهر النيل، ولفظ أنفاسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد بغرق طالب بنهر النيل، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أنّ الضحية حال عودته من أحد الدروس بصحبة أصدقائه، توجه للسباحة في نهر النيل، إلا أنّه تعرض للغرق.

وأضافت التحريات أنّ الضحية كان بصحبة زملائه، وحاولوا إنقاذه، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.