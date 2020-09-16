طمأنة للمصريين وكشف لأهل الشر.. رسائل السيسي في افتتاح "مشروعات التعليم"

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الرسائل، اليوم لفئات مختلفة ما بين التحذير والتوجيه، حيث تحدث خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، عن موضوعات عدة تخص التعليم والحياة والمرأة، فضلا عن تطرقه لأهل الشر وما يحاك ضد مصر من مؤامرات يجب مواجهتها بالوعي.

ويرصد التقرير التالي أبرز الرسائل:

السيسي يوجه رسالة تنبيه للمصريين من المؤامرات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، إنّ قوى الشر تصورت أنّها ستنجح في تأليب المصريين، عن طريق التشكيك في إنجازات الدولة، مضيفا: "المصريين لازم ينتبهوا، ووعينا زاد تجاه المؤامرات، وده أمر مقدر من الدولة، هو عاوز يشكك في اللي بيتعمل ويسيء ليه".

السيسي لمحاولي هدم مصر: إحنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب

وتابع: "عاوزين تهدوا الدول ليه؟ ابعدوا عننا بشركم، ده فيها ملايين الناس، عاوزينها تتخرب، إحنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب".

رسالة للأسر المصرية بالاهتمام باللياقة لأبنائهم

قال الرئيس السيسي، إنّ الدولة مهتمة بالرياضة وممارستها، متابعا: "لو العقل هايل والجسم مش قوي هيبىقى نقطة ضعف، عاوزين نستفيد بقدراتنا لأكبر وقت ممكن، مينفعش حد تكون قدراته العلمية متميزة وقدراته البدنية والصحية أقل من ده، ولادنا في البيت يومين أو 3 عبء إضافي على اللياقة"، موجها رسالة للأسربضرورة مراعاة موضوع اللياقة: "ده مهم وكنت أتمنى يكون من ضمن المناهج شوية أنشطة رياضية بشكل لطيف ممكن الطالب يشغله على الحاسب والكمبيوتر ويلعب معاه، موضوع الرياضة للولاد والبنات في جميع المراحل وخصوصا في فترة بناء الجسم أمر في منتهى الأهمية"

السيسي يوجه الحكومة بالبحث عن حلول للمرأة العاملة بعد عودة المدارس

قال الرئيس السيسي، إنّ المنظومة التعليمية الجديدة سيكون بها طلاب يدرسون في المنازل: "في أسر بتشتغل وكانت مرتبة نفسها إنها موجودة في الشغل وهما راجعين من شغلهم يجيبوا أولادهم بعد المدرسة، بس هيبقى في يومين أو 3 الطالب فيهم في البيت، كان ممكن مطرحش الكلام ده لكن ده مش طبعنا، وبقول للدكتور مصطفى الموضوع ده لازم يدرس".موجها: "هل ممكن نعمل حاجة للمرأة العاملة في الموضوع ده ندرسه، وزي ما خفضنا الأعداد في المدارس نخفض الأعداد في الشغل، والأولوية للست اللي عندها أولاد في المدارس".

السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور: ستجدون نظام تعليم مختلف عن اللي اتعودتوا عليه

وقال السيسي، "أنا عايز أوصل المعني والرسالة بوضوح للأسر ستجدوا نظام مختلف عن اللي اتعودتوا عليه وكنتوا بتودو الطلاب من الحد للخميس النهارده 4 أيام أو 3 أيام هنحضرهم ويومين بس".

وتابع: "ده أنا عايز الناس تستقبله ويبقى واضح بالنسبة لهم، إنه هيبقى معمول لسبب رئيسي هو مجابهة جائحة كورونا، ماتندهشوش وماستغربوش إننا بنقول الطفل أو الطفلة هيحضر 3 أيام بس، وفي مدارس تانية 4 أيام، والموضوع مرتبط بحجم الطلبة وحجم المدرسة".

السيسي يوجه بإعداد الطلاب ليكونوا شخصيات سوية

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد وتجهيز الطلاب في المدارس وداخل الجامعات، ليكون شخصية سوية تتعامل مع الجميع بشكل متوازن، ونعيش ونعمل بشكل أفضل.

السيسي للدول المعادية لمصر: كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا

أقسم الرئيس السيسي، بأن ما تقوم به جهات معادية لتشكيك في كل ما يحدث في مصر والعمل على هدم الدولة المصرية يرتقي إلى الخيانة، "أنا بقول يمين أتحاسب عليه قدام ربنا، ده تأمر واضح، بتهدوا الدول ليه؟"، مضيفا " مش عاوز تساعد احنا متشكرين، بس كمان ابعدوا عننا بشركم، مصر فيها 100 مليون عاوزينها تتقاتل وتتخرب؟ احنا بنصلح اللي بقاله سنين اتساب ومتساب".

السيسي للمصريين: راهنت عليكم وعلى وعيكم

قال الرئيس السيسي موجها حديثه للمصريين قائلا: راهنت عليكم وعلى وعيكم وقدمت نفسي بالجيش فدا لمصر

وبفضل اللي سنعمل كل شيء جميل لبلدنا لحد ما الدني تحتار من اللي بنعمله