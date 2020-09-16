السيسي للجهات المعادية: هتروحوا من ربنا فين؟ أقسم بالله ده تآمر وخيانة

أقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن ما تقوم به جهات معادية لتشكيك في كل ما يحدث في مصر والعمل على هدم الدولة المصرية يرتقي إلى الخيانة، "أنا بقول يمين أتحاسب عليه قدام ربنا، ده تأمر واضح، بتهدوا الدول ليه؟".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، : " مش عاوز تساعد احنا متشكرين، بس كمان ابعدوا عننا بشركم، مصر فيها 100 مليون عاوزينها تتقاتل وتتخرب؟ احنا بنصلح اللي بقاله سنين اتساب ومتساب".

وتابع: "الحكومة بتتحرق معايا ، عشان متتحرقش مصر، عشان اللي ضمائرهم ضاعت ومش هامهم 100 مليون ويزوروا كل موضوع نعمله عشان يعملوا الاساءة، هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون؟، هتروحوا من ربنا فين، بقول كده عشان راهني كان دائما على المصريين ووعيهم".