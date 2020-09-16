بهاء سلطان لجمهوره: وحشتوني جدا.. ومبسوط من رد فعلكم

وجه الفنان بهاء سلطان لجمهوره رسالة عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، ثمّن خلالها وقوفهم معه في أزمته الأخيرة.

وقال "سلطان" في رسالته: "أولًا انتو واحشني جدًا، ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بُعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبة لي، وأثر معايا نفسيًا خلال الفترة اللي فاتت، بس الحمد لله القضية أخذت شكلًا من الناحية القانونية أفضل، وقريبًا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية، والتي كانت أمس 9/15".

يُذكر أن المطرب بهاء سلطان قد أعلن عبر صفحة تحمل اسمه على "سوشيال ميديا"، فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" لمالكها المنتج نصر محروس، بعد صراع قضائي استمر لسنوات طويلة.

وكتب بهاء سلطان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس".

وبالتواصل مع المنتج نصر محروس، أكد أنه بصدد إصدار بيان قريبًا للرد على ما كتبه بهاء سلطان.