نصر محروس: بهاء سلطان لم يفسخ تعاقده مع "فري ميوزيك"

قال المنتج نصر محروس، مالك شركة "فري ميوزيك" للإنتاج الفني، إنّ ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن فسخ تعاقد الفنان بهاء سلطان مع الشركة، كلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضاف "محروس"، لـ"الوطن"، أنّ المحكمة الاقتصادية رفضت الدعوى التي أقامها بهاء سلطان، ضده، وألزمته بتنفيذ التعاقد الموقع بين الطرفين، وتنفيذ ملحق العقد، موضحًا أنّه يتبقى لـ"بهاء" تقديم ألبومين غنائيين، أحدهما العام الحالي وآخر يُقدمه العام المُقبل، ليصبح بعدها حرًا بعيدًا عن الشركة.

وانتشر على مدار الساعات الماضية، منشور منسوب إلى الفنان بهاء سلطان، جاء فيه أنّ "بهاء" فسخ التعاقد مع شركة نصر محروس، قائلًا: "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس".