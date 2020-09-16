وفد أوروبي يزور متحف ومزار شهداء "مار جرجس" بطنطا

استقبل نيافة الأنبا "بولا" مطران طنطا وتوابعها، وفد رفيع المستوى من فرنسا وألمانيا، اليوم، بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار.

ضم الوفد "كريستيان برجر" سفير دول الإتحاد الأوروبي، "ستيفان روماتيه" سفير فرنسا، "سيريل جون" سفير ألمانيا، ,النائب الفرنسي "جان فرنسوا موبي" عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي .

وعلى هامش اللقاء قام الوفد بزيارة الكاتدرائية ومزار الشهداء الأبرار، واستمعوا لشرح عن الأحداث التي مرت بالكنيسة ومراحل تجديدها.