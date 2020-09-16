رئيس التحرير

محمود مسلم

وفد أوروبي يزور متحف ومزار شهداء "مار جرجس" بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
05:41 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
وفد أوروبي يزور متحف ومزار شهداء مار جرجس بطنطا

وفد أوروبي يزور متحف ومزار شهداء مار جرجس بطنطا

استقبل نيافة الأنبا "بولا" مطران طنطا وتوابعها، وفد رفيع المستوى من فرنسا وألمانيا، اليوم، بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار.

ضم الوفد "كريستيان برجر" سفير دول الإتحاد الأوروبي، "ستيفان روماتيه" سفير فرنسا، "سيريل جون" سفير ألمانيا، ,النائب الفرنسي "جان فرنسوا موبي" عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي .

وعلى هامش اللقاء قام الوفد بزيارة الكاتدرائية ومزار الشهداء الأبرار، واستمعوا لشرح عن الأحداث التي مرت بالكنيسة ومراحل تجديدها.

اقرأ المزيد:

عمرو أديب: "سعيد بترميم كنيسة مار جرجس بطنطا.. الدولة وعدت وأوفت"

بالصور| أجراس كنيسة مار جرجس بطنطا تقرع من جديد

بالصور| مدير أمن الغربية يشرف على تأمين كنيسة مار جرجس بطنطا

الصور| ارتفاع شهداء انفجار كنيسة "مار جرجس" بطنطا إلى 29

إقامة الصلوات على ضحايا تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا