اعتماد خرائط شبكات الصرف لقريتي "زهرة وصفط اللبن" بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لقرية البرجاية، التابعة لمركز المنيا، اعتماد خرائط مد شبكات الصرف الصحي بشوارع قريتي زهرة وصفط اللبن، اليوم، تمهيدا لتسليم الأعمال لشركة المقاولات المنفذة.

وقال رئيس مدينة المنيا، إن أعمال التنفيذ راعت مرور مسارات خطوط الإنحدار بشوارع قائمة ولاتحتاج إلي نزع ملكية، وأن تكون حدود الصرف المقترح مطابقة لما هو موجود علي الخرائط المعتمدة من الوحدة المحلية وما هو علي الطبيعة ومحاضر المعاينة.

وأشاد رئيس المدينة بفريق العمل بالوحدة المحلية لقرية البرجاية وجهوده المبذولة لحث المخالفين بنطاق الوحدة المحلية علي سرعة تقديم طلبات التصالح التي وصلت إلى ١٧٩٦ طلبًا.

كان المهندس مصطفي مرسى، رئيس قرية البرجاية، عقد اجتماعًا مع ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بالعمل علي سرعة إنهاء أي أعمال إدارية أو معاينات خاصة بالمشروعات التي تمس المواطنين بالدرجة الأولي.