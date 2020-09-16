"كريم بن الشيخ".. حكاية فيلم عالمي شارك عبدالوارث عسر في كتابته

يُعد الفنان الراحل عبدالوارث عسر واحدا من القامات الفنية الكبيرة بتاريخ الفن في مصر والوطن العربي، قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المهمة التي جمعته بكبار النجوم والمخرجين، ودوما ما كان يشتهر بتجسيد شخصية الأب أو الرجل الحكيم.

وبالرغم من شهرته الواسعة في مجال التمثيل إلا أنه كان يتمتع بموهبة أخرى وهي الكتابة، حيث كتب عددا من الأفلام السينمائية سواء القصة أو السيناريو أو الحوار، كما كتب للإذاعة أيضا بعض الأعمال، ومن العلامات المضيئة في مسيرة الفنان عبدالوارث عسر هو مشاركته في كتابة الفيلم المصري الإيطالي "كريم بن الشيخ - Karim, Son of the Sheikh".

عرض الفيلم في عام 1962 وكتب السيناريو والقصة المؤلف الإيطالي نينو ستريسا، وكتب الحوار للفيلم الفنان عبد الوارث عسر، وسرد الفيلم قصة أمير يدعى عمر كان يهاجم القبائل ويستولي على ممتلكاتها ويخطف نساءها ويجعلهن جواري لديه، حتى ذبح سيدة تُدعى "زهيرة" وهي شقيقة رئيس إحدى القبائل ويدعى كريم ويقرر أن يسعى للانتقام وتستمر أحداث الفيلم.

شارك في بطولة الفيلم الفنان فريد شوقي والفنانة مريم فخر الدين، والممثل الأمريكي جوردن ميتشيل والفنان الأمريكي جوردون سكوت، وأخرج الفيلم المخرج الإيطالي ماريو كوستا وكانت تجربته السينمائية الوحيدة في السينما المصرية.

وولد عبدالوارث عسر في مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 1894، وتميز ببساطة أدواره الفنية، ورحل عن عالمنا الفنان عبد الوارث عسر في 22 أبريل عام 1982 عن عمر ناهز 87 عاما، بعد مشوار فني ممتد إلى ما يقارب الخمسين عاما قدم من خلاله العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والدراما الإذاعية والتلفزيونية.