والدة "رودينا": "وهبت حياتي لبناتي والإعاقة سبب إصرارهما على التفوق"

فرحًا بتكريم ابنتها، أطلقت السيدة "فاطمة سيد سالم" والدة الطالبة "رودينا سعد" الأولي علي الجمهورية في الثانوية العامه للمكفوفين، الزغاريد إبتهاجا بتكريم الرئيس لابنتها اليوم، خلال المشاركة في إحتفالية التعليم بالإسكندرية، وتجمع العشرات من أهالي شبرا الخيمة بمنزل الطالبة للتهنئة بالتكريم.

وقالت والدة "رودينا" إن ابنتها حصلت علي 5 درجات في التظلم الذي تقدمت به على نتيجة الثانوية العامة ليصبح مجموعها 400 درجة وتتفوق علي الطالبة التي أعلن رسميا عنها كأولي المكفوفين في الثانوية العامة، مشيرة إلى أن شقيقة "رودينه" الكبرى كانت تعاني نفس الظروف والتحقت بكلية الألسن قسم اللغة العربية.

وأضافت أنها وهبت حياتها لبناتها منذ وفاة والدهما قبل 10 سنوات، وساعدها في ذلك عمهما "حسن العزيزي" الذي تكفل بهما وقدم لهما كل الدعم للتفوق والنجاح وإستكمال مسيرة التفوق والتعليم، مشيرة إلى أن كلمة ابنتها أمام الرئيس كانت بمثابة حلم تحقق على أرض الواقع: "ابنتى كانت تحلم بالإلتحاق بكلية إعلام القاهرة والعمل صحفية وكلمتها أمام الرئيس اليوم جعلتها تحقق حلم والدها المتوفى منذ 10 سنوات وأوجه الشكر للرئيس على اهتمامه بذوى الاحتياجات الخاصة ودعمه المستمر لهم".

وأوضح "حسن العزيزي" عم الطالبة، أنه سعى جاهدا إلى تحقيق حلمها وتنفيذ وصية والدها الذي تركها أمانة له طوال هذه السنوات مشيرا إلى أن تجهده في رعاية ابنة شقيقه لم يذهب هباء، وأن حلم والدها الراحل بدأ يتحقق على أرض الواقع.

ولفت إلى شعوره بالفخر، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل لكافة الشباب، مطالبًا بتدريب ردينة على العمل الصحفي والإعلامي لصقل موهبتها وتأهيلها فى إحدى المؤسسات التى تواصلت معها عقب اللقاء.