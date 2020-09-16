تسليم 10 عقود تقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة بكفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 10 عقود تقنين لأراضي أملاك دولة للمستفيدين من واضعي اليد، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوى، مدير الشئون القانونية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من واضعي اليد، بينهم 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 7 عقود بمراكز "دسوق، بيلا، الرياض، مطوبس، الحامول"، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ 5700 مواطن تم قبول 1085 طلبًا ورفض 387 طلبًا لعدم استيفاء الشروط الواردة بالقانون، كما تم إرسال عدد 886 طلبًا للمساحة العسكرية للدراسة، والموافقة على 741 طلبًا منها ورفض 5 طلبات وما زال 140 طلبًا تحت الدراسة.

وأضاف أن إجمالى عقود التقنين التي جرى تسليمها لواضعي اليد حتى الآن بلغ 611 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية لإتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد أن المحافظة تعالج تراكمات سنوات ماضية وهو ما يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام مع مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.