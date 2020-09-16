جامعات المعرفة الدولية: نوفر للطلبة شهادة علمية أجنبية داخل مصر

قال الدكتور محمود السعيد علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية، إن مشروع الجامعة من أول المشروعات التي بدأ تنفيذها في العاصمة الإدارية، وذلك منذ عام، بالشراكة مع جامعة كوفنتري البريطانية، عبر ثلاث كليات، كل منها بها ثلاثة برامج، لافتًا إلى أن الهدف هو توفير شهادات علمية أجنبية للطلاب داخل مصر.

وأضاف "علام"، في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعة بها كلية الهندسة، وكلية الحاسبات، وكلية التصميم والإعلام الرقمي، والبرامج التي تُقدم كلها برامج متميزة تشجع الطلبة على الالتحاق بها، حيث يحصلون على شهادة من الجامعة في بريطانيا تؤهلهم لسوق العمل ويفيدون دولتهم.

وتابع أن الجامعات المعرفية الدولية في مصر، توفر الحصول على شهادات تعليمية من الخارج لم يكن ليحصلوا عليها وهم موجودون في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات توفر المصاريف الباهظة والعديد من الأمور الشاقة التي يعاني منها الطلاب، وتلك هي أهمية المشروع نفسه.

وأردف: "نضيف للجامعات 5 تخصصات جديدة هذا العام، ونسعى لإضافة برامج جديدة من جامعات أخرى متميزة لها ترتيب متقدم على مستوى العالم، وتضيف جديدًا لسوق العمل، وهذا على مدار السنين المقبلة".