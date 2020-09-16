وفاة والد السيناريست مصطفى جمال هاشم

توفي والد السيناريست مصطفي جمال هاشم، اليوم، حسبما أعلن صديقه المؤلف محمد سيد بشير عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

وكتب "بشير"، قائلًا: "توفي إلى رحمة الله والد صديقي وأخويا مصطفي جمال هاشم.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

ولم يحدد "بشير" في منشوره موعدًا لتشييع الجنازة، أو مكان العزاء.

يذكر أن آخر أعمال مصطفي جمال هاشم كان مسلسل "فرصة تانية" للمخرج مرقس عادل، وبطولة الفنانة ياسمين صبري، والذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من أحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد دياب وكوكبة من النجوم، ومعالجة تليفزيونية محمد سيد بشير.