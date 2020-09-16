قبل غاز "النورس الكبري".. أبرز اكتشافات إيني الإيطالية في مصر

كشف غاز جديد أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية، في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر، مشيرة إلى أنَّ التقييم الأولي لنتائج البئر، يشير إلى أنَّه يمكن تقدير غاز منطقة "النورس الكبرى" عندما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة، قناة "سي إن بي سي العربية".

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إنَّ الكشف الجديد "Nidoco NW-1"، الذي حققته شركة "إيني"، من خلال حفر بئر استكشافي في منطقة "نورس الكبرى" بدلتا النيل في البحر المتوسط، يؤكّد أنَّ إمكانيات وغنى المنطقة من الغاز الطبيعي "لم يستكشف بعد".

"الوطن"، تستعرض في التقرير التألي أبرز اكتشافات شركة إيني في مصر.

حقل نور 1

تم اكتشافه في مارس الماضي، يقع بمحافظة شمال سيناء، شرق البحر المتوسط، على بعد نحو 50 كم من شبه جزيرة سيناء.

وقالت الشركة، في بيانها، إن بئر "نور 1" الذي أدى إلى هذا الكشف، تم حفره على عمق 295 مترًا تحت الماء، ووصل إلى عمق إجمالي 5914 مترًا.

وأضافت الشركة،: "تم العثور على الكشف الجديد على عمق 33 مترًا من الحجر الرملي، مع وجود خصائص بتروفيزيائية جيدة، وتصاعد غاز يقدر بـ90 مترًا في تكوين بطبقة أوليجوسين"

حقل ظُهر

تم اكتشافه في يناير 2015، بمنطقة غرب مليحة العميق، بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية.

وبدأ التشغيل التجريبي للحقل في 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا، وصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب يوميا قبل منتصف 2018، وارتفع إلى 1.7 مليار بنهايته، ومن المرجح أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية 2019، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، طارق الملا.

حقل نورس

وجرى اكتشافه في يوليو 2015، في منطقة امتياز أبو ماضي الغربية بدلتا النيل، ويعد من أكبر الحقول المصرية لإنتاج الغاز، حيث ينتج بمعدل 180 مليون قدم مكعب غاز، و1500 برميل يوميا من المكثفات.

حقل شروق

أُعلن عنه في أغسطس 2015، بالمياه العميقة في البحر المتوسط بمنطقة امتياز شروق (المياه الاقتصادية المصرية).

ويحتوي الحقل على احتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يعادل نحو 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي.

حقل نور

وجرى الكشف عنه في عام 2018، ويقع في منطقة نور بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، على بعد نحو 50 - 60 كيلو متر مربع من ساحل البحر المتوسط.

ويقع الحقل تحديدا في جنوب شرق منطقة شروق البحرية، التي تضم حقل ظهر العملاق، أحد أكبر حقول الغاز الموجودة بمنطقة شرق البحر المتوسط.

ويبلغ الإنتاج من حقل ظهر حاليا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ومتوقع أن يصل إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول شهر أغسطس المقبل، قبل أن يصل إلى نحو 2 مليار قدم يوميا قبل نهاية العام 2019، و2.7 مليار قدم مكعب مع منتصف 2020.

حقل فاجور

ويقع الحقل في جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، على بعد حوالى 130 كيلو متر شمال واحة سيوة.

وتحقق الاكتشاف بعد حفر البئر الاستكشافي الأول "إس دبليو ام- ايه 2 اكس" على عمق 5.090 مترا، فى الطبقات الجيولوجية العميقة في حوض فاغور.

وبدأ الانتاج من البئر بمعدلات تدفق تصل إلى 2.300 برميل من النفط يوميا.

حقل فاجور 2

في يوليو 2018، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف نفطي ثانٍ في حقل فاجور بالصحراء الغربية، بمنطقة جنوب فارميد للتنقيب الواقعة شمال امتياز مليحة، ويصل عمق البئر إلى 17 ألف قدم مكعب.

وتعد شركة إيني الإيطالية واحدة من أهم الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز المصري، وبدأت عملها منذ عام 1955، من خلال شركة "أيوك" التابعة لها، حيث تعد أحد المنتجين الرئيسيين للثروة البترولية في البلاد.