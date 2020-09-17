فيديو.. إكسترا نيوز ترصد إنجازات السيسي في التعليم: "مصر بتتطور"

نشرت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرا يرصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال التعليم على مدار الـ 6 سنوات الماضية، تحت عنوان "مصر بتتطور".

وبحسب ما رصده التقرير، أن مصر نجحت في بناء 50 ألف فصل في ست سنوات، بمعدل 23 فصلا جديدا يوميا، مع تطوير 27 ألف فصل دراسي خلال الست سنوات، بمعدل 12 فصلا يتطور يوميا.

وأضاف التقرير، أن مصر نجحت في تدريب مليون و700 ألف معلم خلال الست سنوات الماضية بمعدل 767 معلما بشكل يومي.

وتابع أن مصر نجحت في محو أمية 2 مليون و600 ألف مصري خلال الـ 6 سنوات الماضية بمعدل 1187 مصريا بشكل يومي، كما نجحت مصر في تجهيز 9200 معمل مدرسي خلال السنوات الماضية بمعدل 4 معامل مدرسية في اليوم الواحد.

وواصل أنه خلال الست سنوات الماضية تم النجاح في تطوير 6 آلاف مدرسة تعليم فني، بمعدل 3 مدارس يوميا، كما نجحت 3424 مدرسة في الحصول على شهادة الاعتماد والجودة خلال الست سنوات.