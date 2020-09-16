"السيسي مسيرة عطاء" يتصدر "تويتر": معاك يا ريس لو كل العالم اتحداك

تصدر هاشتاج "السيسي مسيرة عطاء" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عّدد فيه الكثير من المواطنين إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاريع القومية التي يُطلقها من حين لآخر، بجانب سياساته الخارجية الناجحة على كافة الأصعدة.

وقال أحد المعلقين: "الرئيس السيسي بمثابة خبير وجراح ومارشال وزعيم، عليم بأمن مصر، ويعرف قدر وقدرة وعظمة هذا الشعب، إحنا مع السيسي لو كل العالم اتحداه، تحيا السيسي قلب مصر النابض".

فيما قالت أخرى: "كلام السيسي حول ضرورة إعطاء الأولوية للأمهات العاملات في تخفيض نسب الحضور بالعمل لأن الطلاب في المدارس سيحضرون يومين أو ثلاثة لمواجهة كورونا جيد للغاية، في وسط مشاغله الأسرة المصرية شاغله السيسي".

وعلق آخر: "السيسي شكر المصريين اللي بيدافعوا عن مصر على السوشيال ميديا وبيفندوا الإشاعات وبيردوا على المعيز واللي بيشغلوهم، السيسي بيقول إن المستهدف مش هو ولا أي نظام المستهدف وطن عايزين يهدوه، الإخوان عارفين إنهم في التظاهر خيبتهم سبت وأحد وإحنا عارفين إن خبيتهم في التظاهر ما وردت على حد، بس إحنا بنحب نرد عليكم والله".

وقال آخر: "مقاطيع الإخوان في جميع الدول العربية لم يجتمعوا إلا على كراهية المصريين عموم المصريين فنجدهم يشمتون فى كل حادث يقع داخل مصر، بمجرد قيادة أي شخص السيارة ونظر حوله فسيرى في كل شبر دولة جديدة تبنى.. السيسي يعمل في السلم.. والحرب ويدير الدولة بكل احترافية وشجاعة".