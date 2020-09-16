التعليم العالي: نجرى توأمة مع جامعات دولية لها أفرع بالعاصمة الجديدة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح العديد من الكليات والجامعات الحكومية في مختلف التخصصات خلال الفترة الماضية، فضلًا عن افتتاح الجامعة التكنولوجية والجامعات الأهلية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TEN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك أفرعًا لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النقلة في مجال التعليم هي بداية لتطوير أكبر في التعليم".

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك توأمة مع الجامعات اليابانية وأخرى أمريكية وجامعات إنجليزية، وهذا سيحدث ومستمر في الحدوث طالما تعيش الدولة مجال من التطوير في التعليم.

وأوضح أن ربط حركة التعليم مع سوق العمل هي رسالة لتحرك مصر من خلال بنية تحتية معلوماتية قوية، والتحول للتعلم التقني من مرحلة الحضانة وحتى حصول الطالب على درجة الماجستير والدكتوراه.

وتابع: "الوزرات المختلفة تبحث عن تكوين مصر الجديدة ومصر منارة العلم، والوزارة تبحث عن ربط التعليم بسوق العمل الدولي والإقليمي من خلال التطور في التعليم".