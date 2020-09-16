محافظ المنيا يبحث سرعة الفصل في القضايا مع وفد "النيابة الإدارية"

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا من هيئة النيابة الإدارية، اليوم، لبحث ومناقشة سبل تفعيل التعاون والتنسيق بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية، وهيئة النيابة الإدارية من أجل سرعة البت والفصل في كافة الموضوعات والقضايا.

حضر اللقاء، المستشار محمد مصطفي، نائب رئيس الهيئة، ومدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالمنيا، والمستشار خيري معوض، نائب رئيس الهيئة، ومدير إدارة الدعوة التأديبية بالمنيا، والمستشار زكي شلقامي، نائب رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد محمد البدري، الوكيل العام للنيابة الإدارية بالمنيا.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الأجهزة الرقابية بشكل عام ومنها هيئة النيابة الإدارية، التي تعد أحد صروح العدالة في مصر، مؤكدا استعداده التام لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما توجه بالشكر الخاص للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد على أرض مصر.

وقال المحافظ: نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري، بمختلف صوره والحفاظ على إحترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في جميع القطاعات.