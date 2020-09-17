وزير الاتصالات: ما زلنا في مباحثات مع كبرى الجامعات العالمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "مستقبلنا رقمي" بها 3 مستويات في 3 تخصصات الأكثر احتياجا في سوق العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ويتم طرحها لخريجي الجامعات، مع إمكانية توفير فرص عمل في مصر أو في أي دولة أخرى.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب المصريين لسوق العمل داخل مصر وخارجها، موضحا أنه تم بدء الدراسة في الجامعات "مصر المعلوماتية" وسيحصل الطالب على شهادة مزدوجة من جامعة مصرية وأخرى أمريكية، حيث إن جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط: "الطالب هيدرس 3 سنين في مصر، وآخر سنة هيسافر يدرسها هناك، وما زلنا في مباحثات مع عدد من الجامعات الكبرى على مستوى العالم، ونسعى لاجتذاب كثير منها".

وأكد أن مبادرة "بناة مصر الرقمية" تستهدف شريحة أخرى من الشباب خريجي هندسة حاسبات المتفوقين الذين لديهم رغبة في استكمال دراستهم واكتساب خبرات عالمية، والوزارة حاليا في المرحلة النهائية في المرحلة النهائية من اتفاقيات لها مع جامعات كبرى، وسيتم الدراسة في مصر عبر الجامعة العالمية، ويقترن بالدراسة تدريب عملي مع كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستضافة مجموعة من الشباب لتدريبهم في مشروعات التخرج، مشيرا إلى أن مبادرة مستقبلنا الرقمي تستهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.