طفح على طريق الأوتوستراد بسبب مخلفات الزرايب

أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر 1800 مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشية ناصر؛ نتيجة القاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

وأوضحت الشركة الأمر الذى استوجب معه التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارى الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.