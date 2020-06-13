الإسكان: بدء صب قواعد 42 عمارة سكنية لمتضرري السيول بـ"الزرايب"

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من أعمال الحفر للعمارات السكنية بعدد 42 عمارة سكنية "زهور مايو"، كمساكن بديلة لمتضرري السيول الأخيرة بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو.

وأضاف أنه جار صب الخرسانة العادية لقواعد عدد من العمارات، وكذا صب الخرسانة المسلحة والأعمدة ببعض العمارات الأخرى، كما تم البدء في أعمال الطرق والمرافق للمنطقة.

وأشار الجزار إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، مؤكدا أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتوفير مساكن بديلة وآمنة لسكان المناطق العشوائية بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جهته، قال المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه جارٍ العمل فى كامل المنطقة طبقاً لمخطط يشمل أغراض المنطقة حيث تم إطلاق اسم "زهور مايو" على المشروع، مضيفا أنه كلف مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما يجري تتفيذه من أعمال، لدفع العمل بالمشروع وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.