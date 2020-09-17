بعد "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي... مطربون غنوا للـ "كهربا"

حققت أغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض" نجاحا كبيرا الفترة الماضية، حيث حققت أكثر من 100مليون مشاهدة على اليوتيوب منذ توقيت طرحها من 3 أسابيع.

واحتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي مؤخرا ، مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "توتير" جمهوره قائلا "نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبّتكم ..الحمدلله".

وطرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.

وقد نالت الأغنية بكلماتها المميزة شهرة كبيرو وشدت انتباه عدد كبير من نجوم الفن الذين قدموا فيديوهات رقص عليها مثل (لوسي وتامر حسني وسوسن بدر)، ومن اكثر كلمات الأغنية التي رددها البعض "الطبطبة" و"كهربا".

بعد أغنية الجسمي، التفت عدد من المطربين لكلمة "كهربا" وبدأوا في استخدامها، فقد استخدمها المطرب محمد نور، في أغنية "جاني في ملعبي"، كلمات وتلحين عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو موزع أغنية بنت الجيران، وإخراج بتول عرفة.

وقامت المطربة الكويتية شمس، منذ ساعات، بطرح كليب "كهربا"، والذي ينتمي للمهرجانات بمشاركة مغني الراب مصطفى وفقي.