صور.. غرق طريق الأوتوستراد بسبب "انسداد" وشركة المياه تسيطر على الأزمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، صورًا يشيرون من خلالها إلى غرق طريق الأوتوستراد، ويحذرون المواطنين من المرور بالطريق في الوقت الراهن، وسط تضارب الأقاويل حول السبب وراء هذا.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، وصول منسوب المياه في الطرق العامة إلى مستوى مرتفع يعيق حركة سير المواطنين وتحرك السيارات، وتسبب ذلك في غرق طريق الأوتوستراد في الاتجاهين، ما أدى إلى إصابة الطريق بكثافات مرورية مرتفعة.

إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سرعان ما كشفت تفصيلًا عن السبب في غرق طريق الأوتوستراد، إذ أوضحت الشركة أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالي (30 شفاطا - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارٍ سحب المياه، معربة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنه جارٍ الإصلاح في أسرع وقت ممكن.