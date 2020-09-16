إبراهيم عيسى: أصول "البنا" يهودية مغربية ووالده كان "ساعاتي"

تناول الإعلامي إبراهيم عيسى، مقالات الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، والذي تطرق خلالها للحديث عن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أشار إلى أن البنا ليس مصريًا ولكنه يهوديًا مغربيًا، موضحًا أنه لا ينفي اتهام العقاد بأن البنا كان يهودي ووالده يعمل "ساعاتي".

وأضاف "عيسى"، في أولى حلقات برنامجه " أصل الجماعة"، الذي يُعرض على شاشة "ON"، أن الكثير من الذين يعملون في إصلاح الساعات من الدين اليهودي، وليس نقيصة أو عيبًا أن يكون أصل حسن البنا يهودي، حيث أسلم بعد ذلك.

ويقدم الإعلامي والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، برنامجه "أصل الجماعة" على قناة "ON"، من الأربعاء إلى الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً من كل أسبوع.