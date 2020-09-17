الصحة العالمية: لا نوصي الدول بإصدار "جوازات سفر المناعة ضد كورونا"

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن الهيئة الدولية لا توصي الدول بإصدار ما يُسمّى بـ "جوازات سفر المناعة ضد فيروس كورونا"، لأن العلماء غير متأكدين ما إذا كانت الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقلل من خطر الإصابة مرة أخرى، أم لا.

وأوضح نائب مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يارباس باربوسا، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أنه تم التخلي عن فكرة "جواز سفر المناعة ضد كورونا"، لأن الخبراء لا يعلمون حتى الآن إلى متى تستمر هذه المناعة ضد المرض.

وأكد المسؤول بالمنظمة الدولية، أنه إذا حصل أي شخص على جواز السفر المذكور فإن ذلك لا يعني عدم إمكان إصابته مرة أخرى، لأن المناعة قد تستمر لشهرين فقط، ولهذا السبب لا نوصي بذلك.