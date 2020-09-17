الحكومة تعد برنامجا إصلاحيا جديدا يستهدف القطاع الإنتاجي

تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن برنامج إصلاحي جديد تعده الحكومة في الفترة المقبلة، وذلك عقب انتهاء جلسات حوار مجتمعي بخصوصها، وتكليف رئيس الوزراء بعرض البرنامج على اللجنة الاقتصادية الوزارية، تمهيداً لاعتماد برنامج الإصلاحات الهيكلية بشكل نهائي، وإعلانه للرأي العام.

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية، أبرز المعلومات المتوفرة حتى الآن عن برنامج "الإصلاح الهيكلي"، والتي جاءت كالآتي:

1- حصرت الوزارات المعنية المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة.

2- أجرت الحكومة حوارات مجتمعية حول "المشروع"، ومن بينه التنسيق مع القطاع الخاص.

3- يهدف البرنامج إلى الحفاظ على ما تحقق من نجاح في تنفيذ برنامجي الإصلاح المالي والنقدي.

4- يستهدف "البرنامج" إصلاح القطاع الحقيقي الإنتاجي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.

5- يضم البرنامج 4 محاور، أولها الحفاظ على مكاسب الاقتصاد، وتعزيز حصول المرأة على فرص اقتصادية.

6- تضم محاور البرنامج تعزيز مرونة القطاع المالى والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

7- تشمل الإصلاحات تسهيل التجارة، وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وتطوير الجمارك.

8- سيتضمن البرنامج بعض الإصلاحات في قطاعات الكهرباء، والنقل، والرى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.

9- ستعرض الوزارات المعنية المقترحات الخاصة بالإصلاح الهيكلي على المجموعة الاقتصادية.

10- عقب إقرار "المجموعة لها"، ستعلن تلك الإصلاحات كبرنامج تتبناه الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة.