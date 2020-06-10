البترول: نعمل على مشروع برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاعات الوزارة

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من مشروعات تحديث قطاع البترول، ومنها برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاعات الوزارة.

وقالت الوزارة، إن المشروع يهدف إلى مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للقطاع والمعمول به منذ أوائل سنة 2000 والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي وإزالة تكرار الادوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفةمع تبسيط الهيكل، هذا بالإضافة الى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة.

ويعمل المشروع علي عدد من المحاور وهي: