في أول لايف بعد الزواج.. بيكا يهاجم "الشاعر الفاجر" ويستعرض شركته الجديدة

في أول ظهور له بعد زواجه، استعرض حمو بيكا شركته الجديدة "VIP بيكا"، وذلك خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقدم حمو بيكا، الشكر لحمو الحلواني وحمو منصف، ووصفهما بأنهما أخوته وأبناء جيرته، وأن ظهوره كان معهما.

في المقابل هاجم "بيكا" مصطفى الشاعر، ووصفه بأنه "عايز بحر فلوس يعوم فيه"، مشيرًا أنه كان يعطيه أموالا كثيرة، واستنكر تحرير "الشاعر" محضرا ضده.

وخلال البث استعرض "بيكا"، شركته والتي تحتوي على مكاتب له ولمجموعة العمل معه والتي تضم حسب وصفه، "الشاعر الفاجر ونور التوت وسامو الإرهابي والرايق وعلي قدورة وفيجو الدخلاوي ومودي أمين أبوساندي وإسلام كابونجا ومحمد صبحي ودولسيكا". بجانب مكان للاستقبال والسكرتارية وإدارة الشركة، علاوة على غرفة للتسجيل بمايك مستورد، غير موجود في مصر بأي استديو تسجيل وغرفة للتحكم، بحسب وصف "بيكا".

واستعرض حمو بيكا أيضًا الرسومات الموجودة على حوائط شركته والبورتريهات الشخصية لأعضاء فريقه حيث تم رسم صور كل أفراد الفريق داخل الشركة.

وعرض بيكا "تركاية" بمناسبة افتتاح المقر الجديد لشركة "vip بيكا" بعنوان "عايز أعيش حياتي بعيد عن الحريم".