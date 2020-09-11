بالفيديو.. حمو بيكا لمعازيم فرحه: أنتم مش جايين فرح واحد محروق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا وهو يطلب من معازيم فرحه، أن يرقصوا احتفالا بزفافه على عروسه "زوزو".

وقال "بيكا" للمعازيم: "أنتم مش جايين فرح واحد محروق، ويارب يتشل اللى مش جاي يفرح معايا".

وكان الماكيير السينمائي تامر دهب، وضع اللمسات الأخيرة على إطلالة مغني المهرجانات حمو بيكا، قبل زفافه مساء الجمعة.

وفرض "بيكا" السرية التامة على الفرح، الذي حضره أعضاء فريقته، بالإضافة إلى المطربين الشعبيين، محمود الليثي وحسن شاكوش.

"بيكا" أعلن في شهر مارس الماضي عن خطبته، حيث نشر صورة الشبكة، وعلق عليها قائلًا: "ماحدش هيقول لي مبروك ولا إيه ياجدعان، بيكا بيفرح، أحلى زوزو في الدنيا"، تلك الصورة التي عرضته لانتقادات قاسية من الجمهور، والتي أظهر فيها عددًا من الغوايش والخواتم الذهب، كما ارتدى هو الآخر دبلة ذهبية، جعلت المنتقدين يقولون له إنها خاصة بخطيبته.