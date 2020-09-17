الأردن يسمح بعودة العمال المصريين المنتهية تصاريح عملهم بسبب كورونا

أعلن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، السماح للعمال المصريين الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 2020/3/18، وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 2020/3/18، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، بالدخول إلى الأراضي الأردنية مرة أخرى، على أن يطبق القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/9/27.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل الأردنية، فإن آلية العودة ستكون وفقا للإجراءات التالية:

أولًا أن يقدم صاحب العمل أو من يفوضه (أن يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل/ مكتب العمل المعني حسب الإجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل تاريخ 2020/3/18 صادر من إدارة الإقامة والحدود.

ثانيًا قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل للمملكة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم التعهد.

ثالثًا يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح.

رابعًا إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة, واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة).

خامسًا استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل .

سادسًا إذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحياً) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على أن لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص .

وأكد قرار الوزير أن العامل الذي غادر بعد تاريخ 2020/3/18 لا يحق له الدخول للأراضي الأردنية.

ولفت "البطاينة"، إلى أن قرار السماح بعودة العمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 2020/3/18 وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 2020/3/18 وغادروا المملكة بطريقة قانونية قبل الجائحة ولم يتمكنوا من العودة خلال الأشهر الماضية جاء مراعاة لظروف هؤلاء العمال وحرصا من الوزارة على حقوق اصحاب العمل والعمال المالية واية حقوق اخرى لهم.