الأردن تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 3062 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن الحالات المصابة الجديدة منها 113 حالة محلية، و4 حالات خارجية بين القادمين من الخارج والمقيمين في فنادق الحجر.

وسجلت الوزارة حالة وفاة لامرأة ستينية في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22 حالة، لافتة إلى تسجيل شفاء 72 حالة جديدة.