الأردن يصدر قرارات خاصة بالعمالة الوافدة وآخر خاص بالعمالة المصرية

أصدرت وزارة العمل الأردنية، عدة قرارات من أجل العمالة الوافدة في المملكة الأردنية، وذلك في ظل مجابهتها لفيروس كورونا المستجد، ترصدها السطور التالية كما يلي:

قرار بالسماح بدخول وخروج العمال في الإجازات

قرر وزير العمل الأردني، نضال فيصل البطاينة، السماح بالإجازات (خروج وعودة) للعمالة غير الأردنية من الجنسيات غير المقيدة، اعتبارا من الأحد الموافق 2020/9/20 وحسب الإجراءات المعمول بها سابقا في الوزارة.

واشترط قرار الوزير أن يعود العامل الوافد قبل انتهاء مدة الإجازة، وألا تتحمل وزارة العمل أي مسؤولية إذا انتهت مدة الإجازة وهو خارج المملكة، وألا يكون العامل الوافد مسجل على منصة "حماية" لغايات السفر.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان، مشيرًا إلى أنّ الأردن قررت السماح للعمالة الوافدة بالإجازات (خروج وعودة).

الأردن يصدر قرارا خاصا بالعمالة المصرية المنتهية تصاريح عودتهم بسبب كورونا

أعلن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، السماح للعمال المصريين الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 2020/3/18، وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 2020/3/18، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، بالدخول إلى الأراضي الأردنية مرة أخرى، على أن يطبق القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/9/27.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل الأردنية، فإنّ آلية العودة ستكون وفقا للإجراءات التالية:

أولًا أن يقدم صاحب العمل أو من يفوضه (أن يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل/ مكتب العمل المعني حسب الإجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل تاريخ 2020/3/18 صادر من إدارة الإقامة والحدود.

ثانيًا: قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل للمملكة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم التعهد.

ثالثًا: يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح.

رابعًا: إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة).

خامسًا: استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن (30) يوما من تاريخ دخول العامل للمملكة، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل .

سادسًا: إذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحيا) يتم اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل، على ألا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص.

وأكد قرار الوزير أنّ العامل الذي غادر بعد تاريخ 2020/3/18 لا يحق له الدخول للأراضي الأردنية.

ولفت "البطاينة"، إلى أنّ قرار السماح بعودة العمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 2020/3/18 وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 2020/3/18، وغادروا المملكة بطريقة قانونية قبل الجائحة، ولم يتمكنوا من العودة خلال الأشهر الماضية جاء مراعاة لظروف هؤلاء العمال، وحرصا من الوزارة على حقوق أصحاب العمل والعمال المالية وأي حقوق أخرى لهم.

الأردن أقل دول العالم إصابة بكورونا

يذكر أنّ المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر من أقل دول العالم في الاصابة بفيروس كورونا وعدد الوفيات حيث سجلت 3852 حالة إصابة تعافى منها 2349 حالة، وتوفيت 26 حالة حسب آخر الإحصائيات المنشورة.