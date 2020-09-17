بدء تطبيق الأسعار الجديدة لحديد التسليح.. والطن بـ10100 جنيه

بدأ التجار والوكلاء والموزعين تطبيق الأسعار الجديدة لحديد التسليح، بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنتها مصانع حديد التسليح المحلية الأحد الماضي، عبر رسائل sms، إذ رفعت أسعارها لمستويات قياسية، ليتراوح سعر بيع طن حديد التسليح للمستهلك بين 10 آلاف و10 آلاف و100 جنيه للطن، بزيادة تراوحت بين 350 و550 جنيها للطن بالأسواق.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إنّ الأسواق استقرت عقب الزيادات الأخيرة في حديد التسليح بالأسواق.

وأكد الزيني، لـ"الوطن"، أنّه سيعقد اجتماعا طارئا الفترة المقبلة، معربا عن تخوفه من تأثير الأسعار الجديدة للحديد على المبيعات وحركة البناء والتشييد بصفة عامة.

يذكر أنّ أسعار حديد التسليح قبل الزيادة الأخيرة، بلغت في حديد عز 9700 جنيه، حديد المصريين 9450 جنيها، بشاي 9550 جنيها، العتال 9550 جنيها، والجارحي 9400 جنيه للطن.

وأصبحت الأسعار حاليا تتراوح بين 10 آلاف و10 آلاف و100 جنيه للطن، في جميع الشركات المنتجة لحديد التسليح العاملة في السوق المحلي.