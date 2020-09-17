جرائم الاحتلال تتواصل: اعتقال 13 فلسطينيا ومستوطنون يستولون على أراضي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، 6 فلسطينيين من محافظة الخليل، وفي محافظة جنين، واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، في طولكرم فلسطينيين اثنين، وفي رام الله اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا بعد أن اقتحمت منزله في بلدة نعلين غرب رام الله.

وعلى صعيد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، سيج مستوطنون، اليوم، أراضي استولوا عليها في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لــ"وفا"، بأنَّ مستوطني "آيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، عملوا على تسييج نحو 20 دونما استولوا عليها الشهر المنصرم، تقع جنوب غرب كيسان.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت قبل حوالي شهر على (660 دونما) من أراضي كيسان ومنعت أصحابها من الوصول اليها وفلاحتها، كما شقت طريقا استيطانية ونصبت فيها أربعة منازل متنقلة.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلًا في بيت سيرا غرب رام الله، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح نائب رئيس بلدية بيت سيرا وليد خطاب، أنَّ قوات الاحتلال داهمت القرية فجرا وحاصرت منزل المواطن محمد اسماعيل عنقاوي، المكون من طابقين، وشرعت بهدمه باستخدام آليات ومعدات ثقيلة.

وبين أنَّ سلطات الاحتلال أخطرت المواطن عنقاوي قبل شهرين بهدم منزله، وبدوره توجه إلى المحكمة الاسرائيلية وحصل على قرار بتأجيل الهدم، إلا أن الاحتلال هدم المنزل رغم قرار المحكمة.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منزلًا قبل شهرين في المنطقة، كما أنَّها أخطرت في وقت سابق بهدم 40 منزلًا هناك، بذريعة البناء دون ترخيص.