الخرباوي: شركة إخوانية أمدت الإسرائيليين بالحديد للبناء في فلسطين

قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي، إن جماعة الإخوان المسلمين دائمًا ما يتاجرون بالدين، ويظهرون عدائهم مع إسرائيل وأمريكا، ولكنهم في الخفاء يتواصلون معهم، ويدعون اليهود للعودة وأخذ أملاكهم من مصر، كما طالبهم بذلك القيادي الراحل بالجماعة عصام العريان.

وأضاف "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الشركات التي كانت تمد إسرائيل بالحديد والأسمنت لاستكمال أعمال البناء في فلسطين مملوكة للقيادي الإخواني يوسف ندا، موضحًا أن أعضاء الجماعة حتى الآن لم يوافقوا على إبراهيم منير كمرشد عام للجماعة في مصر، وذلك لأنه يقطن في بريطانيا، ولديه الجنسية البريطانية، وتخلي عن جنسيته المصرية منذ سنوات عده

وأكد أن هناك نداءات من قبل أعضاء الجماعة بتنصيب يوسف القرضاوي بشكل روحي كمرشد عام للجماعة، يبنما يكون "منير" هو نائبًا له، مشيرًا إلى أن أموال الجماعة تُنقل عبر 17 شركة عالمية في سويسرا وأمريكا وبريطانيا.

وذكر أن الإخوان يسعون حاليًا لإسقاط مصر وتدميرها بتلك الأموال: "المستهدف هو مصر وليس حكومة ولا رئيس، ولكن المستهدف الدولة بتاريخها العريق".