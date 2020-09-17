طرح 125 ألف شقة ضمن مبادرة الرئيس "وحدة سكنية لكل مواطن".. اعرف أماكنها

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعي – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنَّه سيتمّ العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، موضحة أنَّ وحدات الإسكان الاجتماعى المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبري ومعظم المحافظات.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنًّه تمت الموافقة على طرح 3 آلاف و869 وحدة بالإسكان الاجتماعي بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بالمناطق التالية: السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبني مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنَّ مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق على تنفيذ 3 مسطحات محال بالغردقة وحضانة، إلى جانب "مسطح محال بمرسى علم وحضانة"، لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي.