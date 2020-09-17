مصادر كويتية: رئيس الحكومة والوزراء لم يصابوا بكورونا

أكدت مصادر كويتية مطلعة، عدم إصابة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أو أي من وزراء الحكومة الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حتى الآن.

وأوضحت المصادر، في تصريح صحفي اليوم، أنّ السبب في عودة مجلس الوزراء إلى عقد جلسته الاثنين الماضي عبر الاتصال المرئي، بعد أن عقد جلسته 7 سبتمبر الحالي على طاولة مستديرة واحدة، يعود للتحوط من وجود أي اشتباه في إصابة أحد من الوزراء، بعد حضور جلسات مجلس الأمة الثلاث الأخيرة، والإعلان عن وجود إصابات بين النواب.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أعلن قبل 3 أيام، تأجيل انعقاد جلسة المجلس التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، بعد تلقيه خطابا رسميا من وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، بإصابة 3 نواب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ قبل أن يرتفع عدد النواب المصابين إلى 10 نواب.