حسام الحسيني ينفي إصابته بكورونا: جايبين الخبر ده منين؟

نفى المخرج ومغني الراب حسام الحسيني، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد، فور عودته من الإمارات مؤخرًا، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

ونشر "الحسيني" صورة عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "أنا زي الفل ومفيش أي حاجة.. الخبر ده كل الصحفيين بعتهولي .. مش عارف مين ده وجايب الخبر منين وبينشره على أي أساس!".

يذكر أن حسام الحسيني، ابن الفنانة نهال عنبر، قد عاد مؤخرًا من دبي، برفقة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب "يا حبيبي" مع النجم الفرنسي مايتري جيمس، والذي طُرح قبل أسبوع تقريبًا، حيث حقق نحو 10 ملايين مُشاهدة حتى الآن، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كليب "يا حبيبي" تم تصويره في دولة الإمارات، وهو من إخراج حسام الحسيني، وكلمات ميتري جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم.

وكان حسام الحسيني، عاد بعد سنوات من الغياب، إلى الساحة الغنائية بأغنية جديدة تحمل اسم "متصدقيش"، يكافح من خلالها التحرش والعنف ضد المرأة.

وقام "الحسيني"، بطرح الأغنية منتصف الشهر الماضي، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من إنتاج شركة "آيكون إنترتينمت"، وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

وكشف حسام الحسيني، في بيان، أن تسجيل الأغنية يعود لأكثر من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المقطع الأخير في الأغنية كتب عام 2006، منوها بأن فريق شركة الإنتاج أصر على طرحها في الوقت الراهن، خاصة أنها ملاءمة لما يحدث على الساحة حاليا من حملات مكثفة لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة.

عاد الرابر حسام الحسيني، بعد سنوات من الغياب، إلى الساحة الغنائية بأغنية جديدة تحمل اسم "متصدقيش"، يكافح من خلالها التحرش والعنف ضد المرأة.

وقام "الحسيني"، بطرح الأغنية أمس الأحد، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، وهي من إنتاج شركة "آيكون إنترتينمت"، وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

وكشف حسام الحسيني، في بيان، أن تسجيل الأغنية يعود لأكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن المقطع الأخير في الأغنية كتب عام 2006، منوها بأن فريق شركة الإنتاج أصر على طرحها في الوقت الراهن، خاصة أنها ملاءمة لما يحدث على الساحة حاليا من حملات مكثفة لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة.

وأضاف "الحسيني"، أنه تم الاتفاق مع فريق العمل أن يكون الكليب بطريقة الرسوم المتحركة، وتم وضع اللمسات النهائية له قبل طرح الأغنية بأيام قليلة.

"متصدقيش" هي باكورة إنتاج شركة "آيكون إنترتينمت" لمالكها حسام الحسيني، ومن كلماته وغناء وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، وفكرة الفيديو لحسام الحسيني.