8 رسائل مهمة من الصحة لـ"الطلاب" قبل العودة للدراسة لتجنب كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الرسائل الهامة التى يجب فهمها جيدًا والعمل بها من قبَل الطلاب قبل فتح المدارس والعودة خاصة مع انتشار فيروس كورونا وضمان عودة آمنة لهم، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" هذه الرسائل في نقاط محددة:

- المحافظة على التباعد الاجتماعي.

- استخدام الأدوات الشخصية.

- ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي حتى العودة إلى المنزل.

- استخدام كحول أو مطهر والمداومة على غسل الأيدي بالماء والصابون.

- النوم جيدا ومنع السهر قبل اليوم الدراسي منعًا لإجهاد الجسم.

- التغذية الجيدة والمحافظة على الطعام الصحي لتدعيم الجهاز المناعي للطالب.

- تنفيذ التعليمات الوقائية والنصائح والرسائل المدرسية التي يتم نشرها أو إذاعتها داخل الإذاعة المدرسية.

- الذهاب للزائرة الصحية أو العيادة المدرسية في حالة الشعور بأي أعراض أو أخبار مدرس الفصل الدراسي.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ