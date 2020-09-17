بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمروعي "سكن مصر والإدارية" بمدينة بدر

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنَّه تمّ بيع 6 محال تجارية، وصيدلية بمشروعي "سكن مصر" وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، وذلك بالمزاد العلني.

وأضاف "مندور"، في بيان صادر اليوم، أنَّ أعلى سعر لبيع المتر 90 ألفًا و500 جنيه للمتر المسطح الواحد بنشاط "هايبر ماركت" بأحد المحال، حيث بلغ السعر الإجمالي للمحال المباعة 8 ملايين و67 ألفًا و110 جنيهات، في حين وصل سعر بيع الصيدلية إلى 4 ملايين و129 ألفًا و130 جنيهًا، وتمّ تأجيل بيع وحدتين إداريتين لعدم الوصول إلى سعر القيمة البيعية للوحدات.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنَّه حضر جلسة المزاد ممثلو عدة جهات لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تمّ اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.