رئيس التحرير

محمود مسلم

بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمروعي "سكن مصر والإدارية" بمدينة بدر

كتب:

الوطن
10:07 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
مزاد علنى

مزاد علنى

قال المهندس عمار مندور، رئيس  جهاز تنمية مدينة بدر، إنَّه تمّ بيع 6 محال تجارية، وصيدلية بمشروعي "سكن مصر" وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، وذلك بالمزاد العلني.

وأضاف "مندور"، في بيان صادر اليوم، أنَّ أعلى سعر  لبيع المتر 90 ألفًا و500 جنيه للمتر المسطح الواحد بنشاط "هايبر ماركت" بأحد المحال، حيث بلغ السعر الإجمالي للمحال المباعة 8 ملايين و67 ألفًا و110 جنيهات، في حين وصل سعر بيع الصيدلية إلى 4 ملايين و129 ألفًا و130 جنيهًا، وتمّ تأجيل بيع وحدتين إداريتين لعدم الوصول إلى سعر القيمة البيعية للوحدات.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنَّه حضر جلسة المزاد ممثلو عدة جهات لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تمّ اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.

اقرأ المزيد:

بـ197 ألف جنية 3 غرف.. وحدات "الاسكان الاجتماعي" الجديد في مطروح

حصة الاسكان الجديدة من شقق طلعت مصطفى بالرحاب تنتهي في 5 دقائق

وزير الاسكان يتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة الصرف الصحي في المنشأة

رئيس الاسكان الاجتماعي تشرح تفاصيل طرح 60 ألف وحدة في الإعلان العاشر

"الاسكان": إعفاءات بنسب محددة من غرامات التأخير في المدن الجديدة

"وزير الاسكان": معرض "سيتى سكيب" يعكس قوة السوق وثقة المستثمرين