مد وصلات مياه الشرب لـ2079 أسرة بالفيوم

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم مد وصلات مياه الشرب النقية لعدد 2079 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع قیمة مقايسات العدادات داخل محافظة الفيوم، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للشركة للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء بجانب حقهم في الحصول على مياه الشرب.

وأضاف رئيس شركة "مياه الفيوم"، أنه تم تحديد قيمة مقايسات مياه الشرب والصرف الصحي للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال توصيل مياه الشرب للأسر غير القادرة وتقوم بالدفع نيابة عنها حتى يستطيع كل المواطنين غير القادرين الحصول على مياه الشرب، وأنه يتم بحث هذه الحالات على أرض الواقع للوقوف على مدى تطابق الشروط عليها من عدمه عن طريق إدارة المشاركة المجتمعية.

وأشار اللواء هشام درة، إلى أنه تم تركيب العدادات ووصلات المياه لهذه الأسر وهي موزعة كالآتی: 1770 حالة تم قبولها عن طريق الجمعيات الأهلية لتوصيل وتركيب عدادات المياه، و123 حالة تم قبولها عن طريق الجمعيات الأهلية لتوصيل خدمة الصرف الصحى، و120 حالة تم قبولها عن طريق لقاء خدمة المواطنين، والذي كان يتم تنفيذه كل ثلاثاء من كل أسبوع بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، و13 حالة تم قبولها أيضا عن طريق لقاء خدمة المواطنين لتركيب وتوصيل خدمة الصرف الصحي، و53 حالة تم قبولها عن طريق لجنة تم تشكيلها بالشركة لبحث بعض الحالات غير القادرة، ولكن مخالفة لبعض شروط البروتوكول الخاص بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم رفض 455 حالة لعدم مطابقتها لشروط البروتوكول.