مشهور: مطلوب تشريعات قانونية تمنع استغلال الأطفال بمواقع التواصل

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة استغلال الأطفال من قبل أسرهم من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة غالية، بما يؤثر على الطفل سلبا من الناحية النفسية.

وأوضح أن استغلال الأطفال في العمل كيوتيوبر يترك آثارا نفسية عليهم، فتلك الفيديوهات قد تعرض الطفل للتنمر وتجعله مادة للسخرية من أقاربه أو سكان منطقته، وأكد أن غزو أسر بكامل أفرادها لعالم التواصل الاجتماعي عبر نشر تفاصيل حياتهم المختلفة، يلقي بظلاله السلبية النفسية والاجتماعية عليهم خاصة الأطفال منهم.

وأضاف أنه من الناحية القانونية، يوجد عدد من المواد التي تحظر استغلال الأطفال، إذ تنص المادة 80 من الدستور على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظرت المادة 291 كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.

وطالب النائب بسن تشريعات قانونية تمنع استغلال الأطفال في فيس بوك وإنستجرام في ظل النمو اللافت للتسويق الذي يعتمد على الأطفال ما يتعارض مع قوانين حماية الطفل.