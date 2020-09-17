سفير واشنطن في إسرائيل: نرى في دحلان "خليفة" لعباس

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد إم فريدمان، أنّ الولايات المتحدة ترى في القيادي المنشق عن حركة "فتح" محمد دحلان خليفة محتملًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال فريدمان، في حوار نشرته اليوم صحيفة "يسرائيل هيوم"، ردًا على سؤال عن إمكانية أن يصبح دحلان المقيم في الإمارات رئيسًا فلسطينيًا جديدًا، وتقارير عن دعم واشنطن لهذه الخطة: "نفكر في ذلك، لكننا لا نريد هندسة القيادة الفلسطينية".

وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أنّ النزاع الإسرائيلي - العربي يوشك على نهايته، ومن المتوقع أن ينتهي في غضون بضعة أشهر أو عام، واصفًا إبرام إسرائيل اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين بأنّه "كسر الجمود"، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وأعرب فريدمان عن قناعته بأنّ دولًا كثيرة ستحذو قريبًا حذو أبوظبي والمنامة.

واتهم السفير الأمريكي السلطة الفلسطينية بـ"عدم خدمة شعبها على نحو مناسب"، مبديًا قناعته بأنّ سكان الضفة الغربية المحتلة يتطلعون إلى حياة أفضل. وأشار فريدمان إلى ضرورة أن يدرك الشعب الفلسطيني أنّ هذه الفرصة متوفرة أمامه، مضيفًا أنّ القيادة الفلسطينية لا تزال متمسكة بـ"شكاوى قديمة جدًا لا قيمة لها".

وقال: "عليهم الانضمام إلى القرن الـ21، وهم الآن في الجانب الخاطئ من التاريخ". وأكد أنّ تجميد الخطط الإسرائيلية الخاصة بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة قرار مؤقت فقط، قائلًا: "أعتقد أن ذلك سيحدث".