الإمارات تتعاون مع إسرائيل في تجارة الألماس بعد اتفاق السلام
كتب:
وكالات
01:20 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل
ذكرت بورصتا الألماس في إسرائيل والإمارات، اليوم، أنّهما وقعتا اتفاقًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين.
وفي إطار الاتفاق، ستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتبًا تمثيليًا لها في دبي، وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبا في رمات جان لتعزيز التجارة بين البلدين، والمساعدة في تحقيق متطلبات الأعمال، بحسب شبكة "روسيا اليوم".
يذكر أنّ إسرائيل وقعت الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقيتين للسلام مع الإمارات والبحرين.