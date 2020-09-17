الإمارات تتعاون مع إسرائيل في تجارة الألماس بعد اتفاق السلام

ذكرت بورصتا الألماس في إسرائيل والإمارات، اليوم، أنّهما وقعتا اتفاقًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين.

وفي إطار الاتفاق، ستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتبًا تمثيليًا لها في دبي، وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبا في رمات جان لتعزيز التجارة بين البلدين، والمساعدة في تحقيق متطلبات الأعمال، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

يذكر أنّ إسرائيل وقعت الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقيتين للسلام مع الإمارات والبحرين.